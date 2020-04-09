شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي تشارك في تحدي الوسادة: “كورونا ستايل”

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 06:55 مساءً - نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور وفيديوهات لابنتها دانييلا ضمن “تحدي الوسادة” الذي انتشر مؤخرا على موقع انستغرام.

وعلقت زينب فياض على الصور قائلة: “حتى دانييلا قبلت تحدي المخدة.. أصرت تلبس مخدة أكبر منها مع كعب كمان

وبتقول it’s corona style”.

وعلقت على مجموعة اخرى من الصور كاتبة: “ما بخبركن ادي ضحكت من قلبي اليوم شوفوا الصور الحقيقية

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عنجد كورونا ستايل

ومن الملل قصيت شعرها لدانيلا ما لاحظتوا تغيير بالستايل؟

”.

وتقوم فكرة التحدي الجديد على ارتداء الفتيات وسادة وتثبيتها بحزام على الخصر لتصبح وكأنها فستان قصير، ويكمن التحدى فى القدرة على تنفيذ ذلك دون أن تقف الكيلوجرامات الزائدة عائقا، فإما أن تكونى أنحف من الوسادة وتظهرى بشكل جميل أو العكس.