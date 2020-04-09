شبيهة سهير البابلي تثير ضجة على "تيك توك"

أثارت فتاة تدعى نانسي زيدان جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها من تطبيق "تيك توك"، تقلّد فيه الفنانة سهير البابلي في مسرحية "ريا وسكينة" .

الجدل الذي اثارته هذه الفتاة ليس لتقديمها المشهد ببراعة واحترافية، ولكن لوجود شبه كبير بينها وبين سهير البابلي، جعل البعض يتوقع وجود صلة قرابة بينهما بينما طلب منها البعض الآخر خوض تجربة التمثيل.

وكانت الفنانة سهير البابلي قررت الظهور بعد غياب طويل، من أجل تقديم نصيحة لجمهورها والمساهمة في زيادة الوعي لديهم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

وتداول منذ أيام عدّة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها طالبت فيه متابعيها وجمهورها بالتوقف عن المصافحة وتبادل القبلات.

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وقالت: "لو مبوسناش نتخاصم، اوعوا تتخاصموا، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادى كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا؟".

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