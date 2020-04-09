حلا شيحة تستعيد الحجاب وتذكر الجميع بقضيتها

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام"، صورة ذكرت الجميع بمرحلة ارتدائها الحجاب.

وظهرت فيها برفقة ابنها واضعة غطاء الرأس وارفقتها بالتعليق: "أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض. مفيش أجمل من الدعاء بيقين".

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وركزت تلك التعليقات على موضوع الحجاب حيث رأى بعض المتابعين أنها عادت إليه وأشار آخرون إلى أنها أدركت خطأها فيما تمنى فريق ثالث لها الهداية.

ويشار إلى أن حلا تعرضت للانتقادات في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو برفقة ابنتها هي تقود السيارة فيما تجلس الطفلة إلى جانبها ولوحظ أنهما ترتديان ملابس متشابهة.

Advertisements

وعليه علقت الفنانة: "رغم أنف الكرونة. ابتسموا، جولة في المحيط. بلاش الاخبار الكتير اللي بتجيب اكتئاب. صباحكم جميل". ومنعت خاصية التعليقات إلا أن بعض الحسابات استعاد المقطع ما أتاح التعليق عليه حيث اتهم الكثيرون الممثلة بالاستخفاف بخطر وباء كورونا.

قد يهمك أيضا:

حلا شيحة بصحبة شقيقتها هنا لأول مرة بدراما رمضان

حلا شيحة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور