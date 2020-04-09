ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​أنطوانيت نجيب​ لموقع "الفن" أنها تلتزم بالحجر المنزلي الصحي تفادياً لانتشار وباء كورونا، لكنها تضطر للخروج باعتبارها تزور المستشفى بشكل دوري بسبب كليتيها.

وعلقت على انتشار هذا الفيروس قائلة: "الله يتلطف فينا، دنيا آخر وقت، ما يحدث في العالم أمر مخيف ومريع، فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة أوقف الحركة في كل الكرة الأرضية".

وتمنت أن يكون هذا الوباء درساً للإنسانية، بأن الإنسان كائن ضعيف مهما بلغت قوته، وأن المحبة والسلام هما السلاح الوحيد الذي يجب استخدامه بين الناس.

ويشار إلى أن أنطوانيت نجيب تغيب عن المشهد الدرامي هذا العام لأسباب صحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – أنطوانيت نجيب تعلق على كورونا: الله يتلطف فينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.