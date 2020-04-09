دانييلا رحمة تطالب بعودة التصوير:"يمكن أعمالنا تغير جو للناس"

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"بما إنو الفريق كلو ملتزم بيتو من ٣ اسابيع وعملنا فحص كورونا من كم يوم ورح ننحجر بمكان واحد.. عندي ثقة بالتدابير الدقيقة اللي عم تاخدها شركة الانتاج وبظنّ منصير قادرين نصور ونكون محميين يمكن أعمالنا تغير جو للناس بهالظروف الصعبة والحجر.."

كلام دانييلا جاء في إطار حملة "​لازم نكمل تصوير​" التي أطلقها بعض المشاهير عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لاستكمال تصوير أعمالهم للسباق الرمضاني المقبل.

وكان قد توقف تصوير العديد من المسلسلات خلال الفترة الماضية نتيجة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخروج بعضها خارج السباق الرمضاني، ويطالب عدد من الممثلين اللبنانيين الحكومة اللبنانية وخصوصاً وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي السماح لهم بإستكمال التصوير طالما أن شركات الانتاج ستتخذ الاجراءات المناسبة لحمايتهم وحماية طاقم العمل.

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