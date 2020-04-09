خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة شهيرة

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ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة للممثلة اللبنانية نادين الراسي بدت فيها وهي في سن الطفولة.
صورة نادين الراسي من الطفولة لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي وبين محبي الراسي الذين تغزلوا بطفولتها، وأشاروا الى ان ملامحها الحالية لم تختلف كثيراً عن ما كانت عليه في الطفولة.
يذكر ان الممثلة اللبنانية نادين الراسي من النجمات النشيطات على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تتفاعل مع جمهورها بشكل كبير، وتقوم بالرد على اسئلتهم وتشاركهم أخبارها الفنية، وتنشر صورا وفيديوهات لها.
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