شاهد ماذا فعل الحظر في وجه محمد هنيدي

بخفة دمه المعهودة علق النجم محمد هنيدي على مد فترة الحظر، من أجل مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

النجم هنيدي نشر، عبر حسابه على تويتر، صورة توضح شكله قبل الحظر، حيث ظهر في عز شبابه حالقاً ذقنه وشعره، وتطور مع مراحل تطور الحظر حتى أصبح شيخاً وكهلاً، وصار شعر رأسه يتدلى على وجهه، وبات شعر شاربه وذقنه باللون الأبيض.

من ناحية أخرى، سخر النجم محمد هنيدي من خاصية منصة «نتفليكس» الجديدة التي تتيح للآباء مراقبة أبنائهم، وإخفاء بعض الأعمال عنهم، ورد قائلاً على الخبر عبر موقع «تويتر»، قائلاً: «‏‎هو غالباً اللي هيحصل إن الأبناء همَّا اللي هيخفوا المسلسلات زي elite وكده».

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