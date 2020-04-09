صور: إيلين ديجنرس من قصرها الفخم تصف الحجر المنزلي بالسجن

وصفت ‏مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجنرس الحجر المنزلي بالسجن، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر صور من قصرها، متسائلين إذا كان هذا القصر سجناً فماذا يقال عن البيوت الضيقة التي تحجر فيها الكثير من العائلات.



يذكر ان ايلين هي واحدة من أكثر البرامج الترفيهية رواجا، ومن أكثر الشخصيات العامة جماهيرية وشعبية.زخرت حياتها بالعديد من التحديات التي حولتها بسبب شخصيتها المرحة إلى شخصية ناجحة ومثلا أعلى يتطلع إليه شباب من مختلف أنحاء العالم.



ولدت إلين ديجينيريس في 26 يناير/كانون الثاني، عام 1958، في ولاية لويزريانا الأمريكية، ولم تستكمل تعليمها في جامعة نيو أورلينز، بعد بقائها لفصل دراسي واحد فقط، لتعمل في مهن متعددة، ما بين طلاء المنازل، وبائعة مكانس.



ولكن مع بدء حقبة الثمانينيات، اتجهت إلين ديجينيريس للعمل كفنانة كوميدية في نوادي "ستاند أب"، ومع حلول عام 1984، بدأت في إقامة جولات لعروضها، وفازت من قبل شبكة "شوتايم" بلقب "أكثر شخص هزلي في أمريكا".

التحول في حياة إلين ديجينيريس كان في عام 1994، عندما أسند لها بطولة مسلسل "سيت كوم" بعنوان "Ellen"، ثم في وقت لاحق من نفس العام، قدمت حفل جوائز "إيمي" التليفزيونية.



وفي عام 2001، عادت إلين ديجينيريس للساحة الفنية والإعلامية بقوة، عبر برنامج تليفزيوني ترفيهي يحمل اسم "The Ellen Degeneres Show"، والذي فازت في موسمه الأول بجائزة "إيمي" لأفضل برنامج حواري.

وحقق البرنامج نجاحا مدويا منذ بدء عرضه، وحتى هذه اللحظة.

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وتستضيف إلين ديجينيريس في البرنامج ألمع نجوم هوليوود، كما أنها ترقص فيه، وتوزع من خلاله الهدايا على مشاهديها من أجل رسم البسمة على وجوههم.

ودائما ما تنهي إلين ديجينيريس كل حلقات برنامجها بنصيحة لكل مشاهديها، وهي "أحسنوا معاملة بعضكم البعض".



وقالت إلين لمجلة "بارا"د: "أنا أمثل السعادة لكثير من الناس". وأضافت: "أريد أن أكون منفتحة على الناس، وألا أصدر الأحكام عليهم بقدر الإمكان".

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