هل ارتدت حلا شيحة الحجاب مرة أخرى واعتزلت التمثيل؟

الكثير من الشائعات ترددت مؤخراً، بعد انتشار صور حديثة لحلا شيحة وهي ترتدي الحجاب بصحبة نجلها، وكذلك صور لها وهي ترتدي الحجاب بصحبة عبير صبري وهنادي مهنى، وتساءل البعض إن كانت الفنانة الشابة قد ارتدت الحجاب مرة أخرى وعادت للتمثيل؟

لكن مصادر أكدت أن الصورة التي تظهر فيها صحبة نجلها هي صورة قديمة لها، قبل التخلي عن حجابها، وكذلك الصورة التي تظهر فيها مع زميلاتها هي صورة حديثة بالفعل، ولكنها من كواليس مسلسل دهب عيرة الذي تشارك في بطولته مع يسرا وعدد كبير من نجمات الفن، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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يذكر أن حلا شيحة شاركت جمهورها ومحبيها خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور، التي ظهرت من خلالها مع أصدقائها وشقيقاتها، وذلك أثناء احتفالهم بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة هنا شيحة.

وحرصت حلا، على تهنئة شقيقتها بعيد ميلادها، وقالت «كل سنة وأنت طيبة يا هنون»، وتفاعل معها الكثيرون من متابعيها، الذين حرصوا أيضاً علي تهنئة الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها.

وخاضت الفنانة حلا شيحة الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال، الذي قامت ببطولته بجانب محمد رمضان وماجد المصري، ومنى عبدالغني وحسام داغر، وأحمد صيام وغيرهم، من نجوم الدراما وتعرضت حلا شيحة، لانتقادات شديدة بسبب أدائها في العمل، وطالبها الكثيرون بالحصول على كورسات تمثيل جديدة، وهذا ما قامت به بالفعل، وتلقت كورسات تمثيل مع مروة جبريل، ومن المفترض أن تحسم مشاركتها من الموسم الرمضاني المقبل خلال الفترة المقبلة.

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