زوجة محمد أنور تمنعه من الأكل أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد أنور، سبب عدم تناوله الطعام مع فريق عمل مسلسل “قوت القلوب”، والذي شارك فيه مؤخرًا.

محمد أنور، قال خلال حلقة برنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إن زوجته لا تتركه يغادر المنزل دون تناول الطعام، ولهذا السبب لا يتناول الطعام خارج المنزل.

وأكد خلال الحلقة أنه ليس من هواة ارتداء الساعات، ولكن زوجته أصرت عليه قبل ظهوره في الحلقة أن يرتدي ساعة يد، ولذا يحاول أن يظهر يده للكاميرا طوال الوقت حتى تراها زوجته.

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وكان الفنان إسلام جمال، قد كشف خلال الحلقة أن الفنانة ماجدة زكي، تحرص على جلب طعام لكامل فريق العمل خاصة الفطير المشلتت الأمر الذي يشعره بأجواء العائلة.

مسلسل “قوت القلوب” من بطولة الفنانة ماجدة زكي، ويشاركها كل من محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، محمد أنور، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبوعميرة.

كما يستعد محمد أنور، من أجل لعب أولي بطولاته الدرامية المنفردة، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “إسعاف يونس” تعاقد عليه مؤخراً مع شركة سينرجي، وهو من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يتم عرضه خارج موسم دراما رمضان، حيث أشار إلى ذلك محمد أنور في تصريحات صحفية قائلا : نستعد حالياً من أجل تصوير العمل، الذي استقررنا علي أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني بالإتفاق مع الشركة المنتجة.