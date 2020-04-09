شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تنصح متابعيها بممارسة التمارين الرياضية خلال العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الكبيرة نوال الزغبى نصائح لمتابعيها لكيفية قضاء وقتهم خلال العزل المنزلى، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وقالت نوال فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليس من المهم أنى لا أستطيع الذهاب للجيم، ابقى لائق والتزم بحياة صحية، خلال فترة الحجر الصحى، ابقى المنزل ومارس التمارين الرياضية".



نوال الزغبى

وفى سياق آخر كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن تفاصيل الحجر المنزلى، بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، الذى ضرب العالم حالياً، حيث تقضى وقت الحج مع صديقتها وأولادها ، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأمور في عملها، فضلا عن الطبيخ والراحة التي تقضيها مع عائلتها.

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وأكدت الزغبى خلال مداخلة هاتفية على فضائية سكاى نيوز عربية، أنها أجلت طرح أغنية "بعد القوية" بسبب فيروس كرونا، خاصة أن الجمهور أصبح لم يتقبل أى شىء غير الحديث عن الفيروس وطرق الوقاية منه، ومن المقرر أن تطرح الأغانى عقب الأنتهاء من تلك الأزمة الصحية.

وأضافت الزغبى، أنها لا تحب موقع الـ "التيك توك" الذى انتشر خلال الفترة الماضية، خاصة بين الفنانين ، قائلة: حسين ان فى " هبل" وانتشر بين الناس، لانتة إلى أنها لا تحب أن تنشر فيديوهات كثيرة حتى يشتاق إليها الجمهور، وهذه عادتها، موضحة إلى أن الفنان يجب أن يحافظ على صورته أمام الجميع.

وتابعت الزغبى يجب أن يستغل الفنانين السوشيال ميديا لتعليم الناس وإفادتهم بكل ما هو جديد، كما يجب أن نستغل ذلك الحجز المنزلى وننوه عن خطر تلك المرض الذى أصاب العالم، وطرق الوقاية التي نحرص عليها يومياً.