زوج بيونسيه يتبرع بـ100 ألف قناع طبى للسجون في أمريكا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تبرع النجم والمطرب الأمريكي جاي زي، زوج المطربة العالمية بيونسيه، ومعه النجم الشهير ميك ميل من خلال مؤسستهما لإصلاح السجون بما يقرب من 100 الف قناع طبي، و جاء هذا التبرع من أجل السجون الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، و هو الخبر الذي نشره عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة.

ومن المقرر أن يساعد تبرع مطرب الراب الشهير في حماية الموظفين والسجناء من انتشار فيروس كورونا ” Covid-19 “، والذي زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة و أصبح يهدد العالم بشكل مخيف، و كانت هذه الخطوة لأن السجناء يعيشون في أماكن مزدحمة و غير قادرين على ممارسة التباعد الاجتماعي.

ويذهب حوالي 40.000 قناع إلى تينيسي ، و 50.000 إلى جزيرة ريكرز في نيويورك ، و 5000 إلى بارشمان في ميسيسيبي، بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 2500 قناع إلى المنشأة الطبية في جزيرة ريكرز .

Advertisements

والجدير بالذكر أنه بسبب المخاوف حول انتشار فيروس كورونا بالسجون بأعداد متزايدة في الأسبوع الماضي، تم إطلاق سراح مغني الراب Tekashi 6ix9ine من السجن و كذلك كونه يعاني من الربو المزمن، مما يعرضه لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أنه سيقضي الأشهر الأربعة المتبقية من عقوبته تحت الإقامة المنزلية.

وعلى جانب أخر، يبدو أن الطفلة ​بلو آيفي​ كارتر Blue Ivy Carter، تسير على خطى والدتها النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه​، ووالدها ​المطرب العالمي جاي زي​، حيث فازت الفتاة الصغيرة والفنانة البالغة من العمر 8 سنوات، مؤخرا، بأول جائزة كبيرة لها ما جعل أسرتها الشهيرة أكثر سعادة لها.

وتم الإعلان مساء الجمعة في 21 فبراير، عن أن ابنة بيونسيه وجاي زي، قد فازت بأول شرف رسمي لها في حفل توزيع جوائز NAACP Image Awards الـ 51 عن فئة الديو المذهل، فرقة أو تعاون مع فتاة سمراء عن مشاركتها مع بيونسيه وسانت جون و ويزكيد في أغنية ألبوم عام 2019 The Lion King :The Gift والمستوحاة من النسخة المحدثة من فيلم ديزني الكلاسيكي.

وكانت بيونسيه، قد قامت في العمل بأداء صوتي لشخصية “Nala” وتربع في المركز الثاني على لائحة بيلبورد 200، وقد منحت “براون سكين غيزل” بلوي آيفي أول أغنية لها على Billbord Hot 100 حين نالت المركز 76 على اللائحة.