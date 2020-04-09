شاهد : بسمة وهبة تنهار في البكاء على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 12:55 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حلقة برنامجها ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON ” والتي استضافت بها المنشد الديني ” محمود هلال ” بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان .

وطلبت بسمة وهبة من المنشد محمود هلال في نهاية الحلقة أن يقوم بالدعاء في هذه الليلة المباركة من أجل أن يرفع الله البلاء الذي تشهده مصر والعالم أجمع في الوقت الحالي وهو فيروس كورونا .

وأثناء قيام محمود هلال بالدعاء دخلت بسمة وهبة في نوبة من البكاء والتأثر الشديد .