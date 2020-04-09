داروين في قبضة الأمن السعودي.. تحرش بقاصرات وطالبهن بعبادته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكنت الجهات الأمنية السعودية من القبض على شاب يدعى "داروين" أثار ضجة عارمة بين السعوديين وتصدر اسمه مواقع التواصل في اليومين الماضيين بسبب تحرشه بالقاصرات عبر تطبيق "تيك توك".

وقالت الأجهزة الأمنية إن تحرك الجهات الرسمية ضد الموقوف المدعو "داروين" جاء بعد رصد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تحرشه بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة.

وأوضحت: "الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".

وكان داروين ظهر خلال مقطع الفيديو على "تيك توك"، وهو يستغل القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما، ويعلمهن الألفاظ السيئة والأفعال الفاحشة، ويدعوهن إلى قول أمور غير أخلاقية، والشرك بالله وعبادته هو وأن يعددنه إلهًا.

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وتصدر هاشتاق "#القبض_علي_داروين" قائمة الوسوم الأعلى تداولا على تويتر السعودية أمس الأربعاء طالب من خلاله المغردون بالقبض عليه وتقديم شكاوى عاجلة ضده لما بدر منه، ومحاسبته على الفور، وبعد ساعات قليلة من تدشين الهاشتاق أعلنت الجهات الأمنية القبض عليه، فتصدر وسم #القبض_على_داروين مواقع التواصل اليوم الخميس.

وتم القبض على داروين وجميع رفقائه، وهم من الجنسية اليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، وتبين أن داروين ينشر فيدوهات غير أخلاقية، قام من خلالها باستغلال الفتيات القاصرات، ويعلمهن الألفاظ السيئة والأفعال الفاحشة.

وبحسب المعلومات فإن داروين مواطن يمني يقيم في السعودية، ويعدّ أحد مشاهير السوشيال ميديا، ويسمى "دراوين تيك توك"، بسبب تفاعله الكبير على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، وخصوصا من جانب القاصرات.

وتابع داروين، عدد كبير من المتابعين في الفترة الماضية، خصوصا من القاصرات، كما يمتلك عددا كبيرا من الفيديوهات القصيرة، وله مشاهدات وتعليقات كثيرة على الفيديوهات التي ينشرها من خلال التطبيق.