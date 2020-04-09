عمرو الليثي ينعي وفاة والدة مخرج مصري شهير

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 11:55 صباحاً - نشر الإعلامي ” عمرو الليثي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلن من خلاله عن وفاة السيدة ” ميرفت عبد الوهاب ” والدة زوجته ووالدة المخرج ” معتز التوني ” مساء أمس .

فجاء في منشوره : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي الشريفة ميرفت عبد الوهاب حرم المرحوم سمير التوني ” .

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم الخميس في مقابر الفيوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .. على أن يتم أخذ العزاء عقب الجنازة في مقابر الأسرة .