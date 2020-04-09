شيرين عبد الوهاب تحقق مليوناً جديداً بأغنية “مش قد الهوى” في وقت قصير

متابعة بتجـــــــرد: تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حصد نجاح أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى”، والتي طرحتها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وتخطى فيديو الأغنية حاجز المليوني مشاهدة بعد 5 أيام فقط على إطلاقه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. الأغنية كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد إبراهيم، وأصدرتها شيرين عبد الوهاب بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. Advertisements وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى التواصل مع الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأكثر من 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق جميع حساباتها على السوشيال ميديا.

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