سيرين عبدالنور: منزعجة من توقف تصوير مسلسلي.. وحلمت أنني أضعت ابني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" طالبت فيها وزير داخلية بلادها محمد فهمي، بالعودة لاستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية التي بدأ تصويرها في لبنان وتوقفت بسبب إجراءات الحظر والإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقالت سيرين عبدالنور إنه لا مانع من العودة لاستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية، وذلك في ظل اختيار شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان، المنافسة بمسلسل "دانتيل" الذي يجمع سيرين عبدالنور والفنان السّوري محمود نصر، في رمضان المقبل، وفعّلت هاشتاق #لازم_نكمل_تصوير مع الالتزام بتطبيق الشروط الصحية اللازمة.

وكتبت سيرين عبدالنور، قائلة: "شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص الكورونا لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية #لازم_نكمل_تصوير".

وبعد هذه التغريدة بدأت سيرين في تلقي أسئلة محبيها عبر حسابها على "تويتر"، للكشف عن حياتها الشخصية التي تقضيها حاليا في فترة الحجر المنزلي، وأبدت في أحدها خلال الرد على أحد المتابعين انزعاجها من توقف تصوير مسلسلها "دانتيل" فقال المتابع: "سيرين بدي تحكيلنا شو الاشي الإيجابي والسلبي اللي صار معك خلال الحجر المنزلي والحظر!؟".

وجاء رد سيرين قائلة: "السلبي انو توقف التصوير وكتير صعب علي كممثلة انو فوت بالشخصية وما نكمل ونتوقف لفترة طويلة، أما الإيجابي عرفت قيمة الصحة وعرفت انو هاي نعمة نحنا ما منحسبلها حساب".

ومنحت سيرين إحدى المتابعات نصائح للمرأة بشكل عام في فترة الحجر المنزلي؛ إذ طلبت منها متابعة قائلة: "سيرين، أعطينا نصائح هالفترة للمرأة، متل الاهتمام بشكلها من ماسكات وغيرهن من الأمور، وجسمها من ناحية وزنها أو اختيارها ملابسها، بما إنك قدوة لكتير من السيدات بالجمال، ومنه بنطلع من هالحجر وإحنا مبسوطات، إنه عملنا شي".

وردّت الفنانة اللبنانية قائلة: "خلي الابتسامة على شفافك والحب بنظراتك والنية الصافية بتفكيرك والطيبة بقلبك بتكون أجمل امرأة بالدنيي".

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وقالت سيرين خلال إجابتها على العديد من متابعيها إن الشيء الذي تخاف أن تفتقده هو عائلتها وأولادها فقالت: "مبارح حلمت انو ضيعت ابني ضليت ابكي وصرخ لحد ما وعيت ولما وعيت كان قلبي عم يرجف أهم شي بالدني هي عيلتي وولادي".

وعن أكثر شخص تشتاق إليه وتتمنى زيارته بعد أن تنتهي فترة الحجر، قالت: "بابا أولا وأصحابي ولدو ورح موت تشوف ولادهن".

وطالبها أحد المغردين بحسم الأمر حول ما إذا كانت ستظهر في رمضان المقبل من خلال مسلسلها أم لا، عندما قال: "يعني مافي مسلسل السنة ولا في"، فردت بالقول: "والله ما بعرف".

وكان جمال سنان صاحب شركة Eagle Films قد أعلن في يناير الماضي عودته للتعاون مع سيرين عبدالنور وخوضها ثنائية مع الفنان السوري محمود نصر، بمسلسل "دانتيل" من إخراج المثنى صبح.

وكتب جمال سنان تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، قال فيها: "ننطلق قريبًا جدًا بتصوير مسلسل دانتيل للنجمة اللبنانية العربية سيرين عبدالنور والنجم السوري الموهوب محمود نصر مع نخبة من نجوم الدراما تحت إدارة المخرج المميز المثنى صبح انتظرونا في رمضان 2020".

وفي تفاصيل مسلسل "دانتيل"، فهو مستوحى من فورمات مسلسل أجنبي بعنوان "Velvet" وتعمل على إجراء المعالجة الدرامية في السيناريو والحوار الكاتبتان سماء عبد الخالق وإنجي القاسم.

يُذكر أن سيرين عبدالنور وشركة "إيغل فيلمز" تأزمت العلاقة بينهما منذ مشاركتها في مسلسل "24 قيراط" الذي عرض عام 2015؛ ما أدى لقطيعة بينهما استمرت 4 سنوات بعدما اندلعت مشاكل بينهما بعد حديث الفنانة اللبنانية في لقاء تلفزيوني عن ندمها للمشاركة في العمل وأنها تعرضت للظلم في عدد من مشاهده، ولكن بهذا التعاقد طويت العلاقة المتأزمة بين الثنائي.