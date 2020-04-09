بالصورة- بعد خلعه.. عودة حلا شيحة الى الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر خاصية القصص عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت حلا في الصورة مرتدية الحجاب ومعها ابنها أحمد، وأوضحت أنهما كانا يدعيان الله، قائلة: "أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".

ويشار إلى أن حلا شيحة تشارك في السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "دهب عيرة" مع يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.



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