تراند اليوم : بالفيديو.. سما المصري تتحول إلى حجة في ليلة نصف شعبان

فنون - 09/04/2020 08:37

الخليج 365- نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية من خلال موقع انستجرام، وكان ذلك في ليلة المنتصف من شعبان .

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وظهرت سما المصري محجبة ومرتدية اللباس المستور، اذ أنها ارتدت الحجاب ذات اللون الذهبي و بلوزة ذات اللون الزهري، و بشكل يبدي للمشاهد أنها تحجبت وهذا هو لباسها المعتاد.

وكان ظهور سما المصري هذا من ليلة اللايف لوبس في البرنامج الذي تظهر به عادة على قناتها في اليوتيوب.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ انهالت عليها التعليقات اللاذعة والساخرة مثل :"حلوة عليك الطرحة"، وتعليق اخر: "الحجاب مش لعبة"، وتعليقات أخرى تحمل معنى الدعاء لها بالهداية والرجوع السوي الى الله.

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وقد علق آخرون أنها تسبب لنفسها أن تكون محط سخرية وتعليقات مثل تعليق :"حالك مضحك جدا"، مشيرين الى أن الحجاب له احترامه وكيانه وان كانت تريد أن ترتديه فيجب أن ترتديه بأسلوب محترم.