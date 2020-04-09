رونالدينيو يستمتع بالإقامة الجبرية في باراجواي

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متابعة بتجـــــــــرد: استعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقر الإقامة الجبرية، الذي يقضي فيه النجم البرازيلي رونالدينيو وقته في باراجواي، بعد خروجه مؤخرًا من السجن.
وخرج رونالدينيو من أحد السجون في باراجواي بكفالة وصلت قيمتها إلى مليون و60 ألف دولار، بعد أن قضى فيه 32 يومًا برفقة شقيقه روبرتو بعد اتهامهما بدخول البلاد بجواز سفر مزور، مع وضعهما تحت الإقامة الجبرية.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن النجم البرازيلي سيقضي فترة الإقامة الجبرية مع شقيقه داخل أحد المنتجعات الفاخرة في باراجواي، إذ يقيم في فندق 4 نجوم في جناح رئيسي يضم مسبحًا وصالة ألعاب رياضية.
وأضافت الصحيقة أن الليلة في الفندق الذي يعيش فيه رونالدينيو تصل قيمتها إلى 87 جنيه إسترليني وهو أقل من سعرها في الأوقات العادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان النجم البرازيلي قد دخل السجن قبل أكثر من شهر بعد أن حكم عليه بالسجن لمدّة 6 أشهر، بسبب محاولة دخوله إلى باراجواي بجواز سفر مزور.
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