سيارة إسعاف تنقل ريان جيلر إلى المستشفى.. ما هو وضعه الصحي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثّق مشهور سناب شات السعودي ريان جيلر، مشهد نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، حيث أثار المشهد العديد من المتابعين الذين تساءلوا عن ماهية المرض الذي يعاني منه نجم السناب السعودي.

وأظهر المقطع المسعف وهو ينقل ريان جيلر إلى سيارة الإسعاف ليتم تزويده بالأجهزة الطبية اللازمة خلال نقله إلى المستشفى، حيث ظهر وهو يرتدي كمامة وأحد المسعفين ممسك بجهاز كاشف للحرارة، الأمر الذي تسبب في جدل واسع.

وتناقلت العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر موقع "إنستغرام" مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث كشف باقي المقطع عن دخول ريان جيلر المستشفى وتواجده على سرير الشفاء وهو يتلقى الإسعافات اللازمة، دون تحديد ما تعرض له من مرض مفاجئ استدعى نقله للمستشفى.

وظهر أحد المسعفين وهو يقوم بتصوير ريان جيلر، ليعلق مشهور سناب شات السعودي بالقول: "يصورني لزوجته يتابعوني ياحلولهم موظفين الإسعاف والمستشفى، استقبلوني أحلى استقبال"، فيما قال المسعف الذي ظهر بصوته: "إن شاء الله ما تشوف شر".

وأظهرت الخلفية إحدى المرافقات لريان جيلر تقول: "الحمد لله ريان زين بخير ادعوله بس".

وانطلق العديد من المتابعين يرفقون تعليقات بعضها كانت تضامنية وحزينة مع ريان جيلر الذي دائمًا ما يرونه متعبًا ويُنقل في أوقات كثيرة إلى المستشفى، بينما كان للبعض الآخر رأي في هذا المشهد مؤكدين أنه يتعمد تصوير مثل هذه المشاهد من فترة لأخرى كي يظل حديث الجمهور متهمين إياه بأنه يتعمد الشهرة.

وكان ريان جيلر قد تسببّ في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فضحه والده بشأن التعامل معه؛ لأنه يقوم بسبه واحتقاره إضافة إلى كرهه له واتهامه بأنه السبب في مرضه، مطالبًا الشرطة السعودية بالقبض عليه.

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وقال ريان جيلر، في مقطع فيديو بثّه عبر "سناب شات" إن تدخل الشرطة السعودية يأتي من أجل إيجاد حل لوجوده في منزل الوالد، منوهًا إلى أنه لا ينفق عليه المال، ويشتمه باستمرار ويكرهه دون سبب.

وأضاف أن والده يتهمه بأنه سبب مرضه ويقوم بطرده من المنزل من وقت لآخر، لافتًا إلى أنه يرسل إليه رسائل تحمل الكثير من الأذى، ثم أجهش ريان بالبكاء متمنيًا البقاء للعيش برفقة أهله دون تعرضه لإهانات وتساءل: "ما ذنبي؟".

وأوضح أنه في فترة مراهقة ويستطيع أن يستقل في حياته، مبينًا: "تعبت أتحمل ولكن الإنسان له طاقة ولكن لا أستطيع".

وأشار إلى أن البعض طالبه بحفظ الأسرار الخاصة بمنزلهم وأن لا يُظهر ضعفه، ولكنه وصل لمرحلة كبيرة من التعب وطالب بحل لوضعه.

وأكد أنه لا يعرف التواصل مع أرقام جهات مسؤولة لحل شأنه، منوها إلى أنه لم يضر والده كي يقوم بالضرربه، مختتمًا حديثه بأنه لا يريد أي شيء من والده، ومتنازل عن كل حقوقه، ويريد فقط العيش دون إهانة.

وعلى الفور تدخلت الأجهزة السعودية المعنية بأحداث العنف الأسري في أزمة تعنيف نجم السوشال ميديا ريان جيلر من جانب والده وذلك لإنقاذه، مما يحدث له على المستوى الأسري من والده الذي يعامله باحتقار وعدم الإنفاق عليه.

وطالب مركز بلاغات العنف الأسري، في المملكة العربية السعودية، ريان جيلر، بالتواصل معهم، وتضمنت رسالتهم: "أخي العزيز متواجدين لمساعدتك، نأمل منك التواصل معنا...".