شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسماء باقى حلقات الموسم الثالث من Westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن أسماء باقى حلقات الموسم الثالث، من مسلسل الخيال العلمى Westworld ، الذى بدأ عرضه فى 15 مارس الماضى، على أن ينتهى عرض الموسم الثالث من العمل فى 3 مايو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "The Wrap"، وسيتضمن عرض 8 حلقات، تطرح كل حلقة يوم الأحد من كل أسبوع.

وهذه أسماء الأربع حلقات المتبقية من الموسم الثالث Westworld:

الحلقة الخامسة ستطرح تحت أسم Genre، وستعرض يوم 12 أبريل الجارى.

الحلقة السادسة ستطرح تحت أسم Decoherence، وستعرض يوم 19 أبريل الجارى.

الحلقة السابعة ستطرح تحت أسم Passed Pawn، وستعرض يوم 26 أبريل الجارى.

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الحلقة الثامنة والأخيرة ستطرح تحت أسم Crisis Theory وستعرض يوم 3 مايو المقبل.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام، أن الموسم الجديد، قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

وتعرض المسلسل الشهير للتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.