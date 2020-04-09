فهد عبدالمحسن يتعرض لأزمة قلبية.. وهذه تطورات حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرى الفنان السعودي فهد عبدالمحسن، عملية جراحية في القلب عبارة عن "قسطرة" وذلك بعد تعرضه لأزمة استدعت نقله إلى المستشفى، وسط دعوات محبيه بالعودة سالمًا إلى منزله.

وكشف الفنان عبدالعزيز العصفور، في صورة نشرها له عبر "سناب شات"، الكثير من تفاصيل حالته الصحية بعد مكالمة هاتفية له مع "أحمد" نجل المريض، موضحًا أن فهد عبدالمحسن أجرى عملية قسطرة وأصبحت حالته مستقرة حيث تم وضعه حاليًا تحت الملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة.

وأكد "العصفور" أن الأطباء منعوا الزيارة عن فهد عبدالمحسن، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، حيث كتب على الصورة التي نشرها: "اللهم لك الحمد أبشركم العملية نجحت، تعرض أخونا الكبير فهد عبدالمحسن لوعكة صحية قسطرة والحمد لله أموره طيبة وحالته مستقرة ولا بأس عليك يا أبو أحمد".

وأوضح عبدالعزيز العصفور: "أشوف أرقام الصباح تتصل علي والحمد لله تطمنت عليه عن طريق أحمد ولده ويطمن أموره طيبة الله يقومه بالسلامة والحين بالملاحظة 48 ساعة ممنوع الزيارة".

وحرص العديد من المتابعين على نشر تغريدات عبر حساباتهم على "تويتر" للتضامن مع فهد عبدالمحسن، في مرحلة مرضه فكتب راكان الصالح: "تعرض الفنان فهد عبدالمحسن لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى ولله الحمد فهد بخير وعافية طهور يابو أحمد ولا ترى مكروه #حايل".

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وشارك الإعلامي السعودي صالح الفهيد، صورة للفنان عبدالمحسن، عبر "تويتر" وعلق: "وتعب قلب الفنان فهد عبدالمحسن .. القلب الذي كلما غنى وهبّت نسائم الحانه مالت غصون قلوبنا، وارتجفنا طربًا!!، القلب الذي سكب على ذكرياتنا الجميلة من أوتاره أعذب الألحان، استسلم اليوم لمبضع الطبيب، فيا أيها الطبيب عندما لامس مبضعك شرايينه هل سمعت صوت دندنة أو نغمة عود أو سامريّة؟".

يذكر أن الفنان فهد بن عبد المحسن القباع هو فنان شعبي سعودي من منطقة حائل، ويعد أحد أفضل الفنانين الشعبيين في السعودية، أنتج العديد من الألبومات الغنائية بأوقات متفرقة.

وعاصر فهد عبدالمحسن، الفترة الذهبية للفن الشعبي بوجود الهرمين الشعبيين علي المبارك صاحب أشهر الأغنيات مثل: "ساري المفعول، لطيفة يالطيفة، عفت الحياة، نوره، ياهلا بالغالي، جينا صحي، صحي ولي بلاد"، وأيضًا الفنان سالم الحويل في منطقة حائل.

واكتسب عبدالمحسن، من الفنان علي المبارك حرفية أكثر في الصوت والأداء العذب ما جعل جماهير علي مبارك القفاري بعد رحيله ومرض سالم الحويل تتجه نحو الصاعد فهد بن عبد المحسن والفنان عبد الله السالم وخالد السلامة والذين بدورهم أكملوا مسيرة الكبار.