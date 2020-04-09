خاص| حنان سليمان عن الشبه مع بطلة "la casa de papel": "سف السوشيال ميديا يضحكني"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة حنان سليمان إنها تنتابها نوبة ضحك قوية عندما تقرأ التعليقات الخاصة بتشبيهها بالممثلة الإسبانية ماري كارمن، التي تشارك في الموسم الرابع من المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel".

وأضافت سليمان لـ"الخليج 365": "أغرق في نوبه من الضحك عندما أرى السف المنتشر عليّ بشدة وتعليقات مشاهدي المسلسل على السوشيال ميديا، وأنا لا أتابع المسلسل، ولكننى رأيت الصورة المنتشرة وأرى أنها تشبهنى بالفعل، وتعليقات مشاهدى العمل المليئة بالشك والاندهاش تؤكد أنه هناك شبه قوي جدا بيننا".

في سياق آخر، أوضحت سليمان سعادتها الشديدة بخوضها 4 مشاركات درامية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، و هي مسلسلات "إسود فاتح" و"جمع سالم" و"حب عمري" و"ونسنى ".

وكشفت أنها تجسد دور أم فى جميع مشاركاتها الفنية في رمضان هذا العام، عدا مسلسل ونسني، الذي يحمل الطابع الكوميدي، ومدة كل حلقه حوالي ثلث ساعة، وتجسد خلاله دور دكتورة أحياء، حاصلة على الدكتوراه في دودة القز.