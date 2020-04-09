سيرين عبدالنور تطالب بعودة تصوير الأعمال الفنية في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالبت الفنانة سيرين عبد النور بعودة تصوير الأعمال الفنية في لبنان، تزامنا مع استمرار أزمة وباء كورونا.

وكتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر: "شو بيمنع نرجع على التصوير، طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص، وحجرت كل الفريق بفندق، والكل أجرى فحص الكورونا، لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية، لازم نكمل تصوير".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا" بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس، وعدد كبير من الفنانين العرب.