بالفيديو: أحمد زاهر يصفع ابنته على وجهها... شاهدوا ردّة فعلها

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على تيك توك فيديو له وهو يصفع ابنته على وجهها مقلدا مشهد في فيلم 365 يوم سعادة، وحقق المشهد رواجا كبيرا بمجرد نشره وتم تداوله على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان أحمد زاهر قد شارك جمهوره صورة له مع ابنته ليلي في حمام السباحة أثناء تواجدهما في المصيف العام في الصيف الماضي وعلق زاهر على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستقرام قائلا انا وصحبتي وهي الصورة التي لاقت تفاعل كبير من محبي زاهر وابنته الفنانة الشابة التي شاركت في عدد كبير من الاعمال الفنية من قبل لعل ابرزها فيلم عمر وسلمى مع تامر حسني ومي عز الدين.

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وكان أحمد زاهر قد ظهر في برنامج أبلة فاهيتا منذ فترة وأعلن أنه أجبر ابنتاه ملك وليلي على اعتزال الفني في تلك السن الحرجة من أجل التركيز في مذاكرتهما وتكون لكل منهما الحرية في اختيار مجال العمل المناسب سواء كان التمثيل او غيره.

آخر أعمال أحمد زاهر كان مسلسل ولد الغلابة الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وهو من إخراج محمد سامي وحق نجاح كبير في موسم رمضان الماضي.

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