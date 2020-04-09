فن ومشاهير

فيديو ابنة عمرو دياب تشعل السوشال ميديا برقصها داخل المنزل

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mai.ali 0 تبليغ

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شاركت كنزي عمرو دياب في تحدى المناديل لكسر الملل والروتين الذي يفرضه العزل الصحي المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس المستجد "كوفيد 19".

وشاركت كنزي جمهورها وهي ترقص باستخدام ورق التواليت وأثارت خطوتها الجريئة اعجاب الكثير من محبيها.

 

 

 

 

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على صعيد آخر، نشرت كنزي صورًا لها برفقة شقيقتها "جنا" ووالدتهما زينة عاشور وهما يتواجدان في منطقة "خان الخليلي" في مصر.

وتتمتع كنزي عمرو دياب بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها التي دائمًا ما تكون محل جدل، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها والدها عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغان تم طرحها منفردة في الصيف.

يشار إلى أن عمرو دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها ابنته الكبرى "نور"، ثم انفصلا وتزوج بالسعودية زينة عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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