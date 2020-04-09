وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس ٩ إبريل السيدة ميرفت عبدالوهاب، أرملة الإعلامي سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، ووالدة المخرج معتز التوني وحماة الإعلامي عمرو الليثي.

ومن المقرر أن تقام الجنازة، ظهر اليوم الخميس، في مقابر العائلة بالفيوم في الثانية عشرة ظهرا، ويتلقى العزاء على المقابر وقت تشييع الجثمان.

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ونعاها الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبدالوهاب، حرم المرحوم سمير التوني».

وتلقت تدوينته على العديد من تعليقات متابعيه التي تمنت لها الرحمة والمغفرة ودعت لهم بالصبر.

يذكر أن الإعلامي سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بماسبيرو، رحل عن عالمنا في شهر يوليو عام ٢٠١٨.