تامر حبيب يكشف تفاصيل «لعبة النسيان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المؤلف المصري تامر حبيب، التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد “لعبة النسيان”، والمقرر عرضه في السباق المقبل، والذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني.

تامر حبيب، قال خلال مداخلة تليفونية له عبر برنامج mbctrending”والمذاع عبر فضائية MBC 4 العمل جديد ومختلف وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل إيطالي وأتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان.

وأضاف: دينا الشربيني تقدم في المسلسل دور جديد ومختلف عليها تماما حيث تدخل في صراع شرس مع الفنان محمود قابيل الذي يعتمد في خطته على فقدان الذاكرة لها.

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وتابع: “فور طرح البرومو الدعائي للمسلسل تلقيت عديد من التعليقات المختلفة التي تؤكد على أنه العمل سيكون مختلف وجديد وجذاب خاصة أنه يعتمد على التشويق والإثارة”، مشيرًا إلى أن يستمر التصوير حتى نهاية رمضان وهو ما جرى العرف في السنوات الأخيرة.

ويعد مسلسل “لعبة النسيان” ثاني بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل “زى الشمس” العام الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

دينا الشربيني تؤدي دور زوجة تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها، مما يجعلها في ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها وتتسبب في قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.