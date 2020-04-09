بعد تكفل تامر حسني بعلاجه.. شقيق الملحن خالد عادل: أخي يعاني من الهزيان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف شقيق الملحن خالد عادل، تفاصيل حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

شقيق خالد عادل، قال في تدوينته: “يا جماعة أنا باعتذر عن الفيديو اللي أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته لأن خالد أخويا عنده تسمم دموي حاد بسبب التهاب خلوي حاد برجله الشمال والتسمم الدموي ده بتكون أعراضه الهزيان وتخيلات وعدم وعي كامل وخلل في عملية الإدراك والنطق والأستاذ تامر حسني وأخيه الأستاذ حسام حسني متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلى الرعاية المركزة وبشكرهم جدًا جدًا على اهتمامهم بحالة أخويا وبوجه لهم كل الشكر والتقدير”.

وأضاف: “باعتذر جدًا على الفيديو اللي نزل من أخويا لأن للأسف كنت سايب معاه الموبايل بتاعه وخرجت أكلم الدكتور لقيت الفيديو نزل وهو بيطلب من أصدقائه أنهم يقفوا جنبه للأسف هو في حالة لا وعي كامل ومفيش أي إدراك ذهني عنده”.

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وكان خالد عادل، قد نشر قبل أيام بث مباشر من صفحته على الفيس بوك، قائلًا: “الحقوني يا جماعة.. أصدقائي الفنانين الحقوني.. تامر حسني الحقني”.

وقد أعلن الفنان تامر حسني مسبقا بأنه سيتكفل بمصاريف علاج خالد عادل على نفقته الخاصة ولكنه ينتظر تحسن بسيط في حالته الصحية ليستطيع نقله من مستشفى شبرا العام التي يتلقى فيها العلاج إلى أخر مستشفى خاص.

ويعاني خالد من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد برجله الاثنين وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.

من أبرز أغاني خالد عادل “نظرة عين” و”من أول يوم عرفتك” لمصطفى قمر، و”انسى الدنيا” لحميد الشاعري.