فيديو: شاهد هدية جينيفير انيستون لممرضة مصابة بالكورونا

في خطوة مفاجئة، ظهرت النجمة العالمية ​جينيفر أنيستون​ بمكالمة فيديو خلال برنامج الاعلامي جيمي كيميل الذي استضاف الممرضة كيمبل فيربانكس والتي اصيبت ب​فيروس كورونا​ المستجّد خلال عملها في المستشفى.



وقالت انيستون في المكالمة: "مرحبا عزيزتي من الجيد مقابلتك أود فقط ان أقول بارك الله جميع الطاقم الطبي بسبب ما تفعلونه، وأنا لا أعرف كيف أعبّر عن امتناني لكل ما تفعلونه يارفاق، مما يعرّض صحتكم للخطر، أنت استثناء".

وكتكريم للممرضة، قدمت انيستون هدية لها وهي عبارة عن بطاقة هدايا بقيمة 10000 دولار أمريكي، وأعلنت أنها ستقوم بإرسال قسائم أخرى لطاقم التمريض وزملائها في المستشفى.

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