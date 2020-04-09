- 1/2
- 2/2
في خطوة مفاجئة، ظهرت النجمة العالمية جينيفر أنيستون بمكالمة فيديو خلال برنامج الاعلامي جيمي كيميل الذي استضاف الممرضة كيمبل فيربانكس والتي اصيبت بفيروس كورونا المستجّد خلال عملها في المستشفى.
وقالت انيستون في المكالمة: "مرحبا عزيزتي من الجيد مقابلتك أود فقط ان أقول بارك الله جميع الطاقم الطبي بسبب ما تفعلونه، وأنا لا أعرف كيف أعبّر عن امتناني لكل ما تفعلونه يارفاق، مما يعرّض صحتكم للخطر، أنت استثناء".
وكتكريم للممرضة، قدمت انيستون هدية لها وهي عبارة عن بطاقة هدايا بقيمة 10000 دولار أمريكي، وأعلنت أنها ستقوم بإرسال قسائم أخرى لطاقم التمريض وزملائها في المستشفى.
إقرئي أيضًا:
وفاة المغني الأمريكي جون براين بالكورونا بعد شفائه من السرطان
وفاة نجمة فيلم Jaws بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: شاهد هدية جينيفير انيستون لممرضة مصابة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.