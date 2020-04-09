تراند اليوم : هيدي كرم جننت الجمهور في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هايدى كرم فيديو لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع ” تيك توك “.

وظهرت هايدى كرم فى الفيديو تقلد اغنية علشان تبقى تقولى لا التى شارك فيها الفنان محمود العسيلىوحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى

القمر – جميلة اوى – تجننى

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين