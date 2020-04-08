نجمة مسلسل La Casa De Papel من أصول عربية تعرفوا عليها -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تلقى المسلسلات التي تعرض عبر المنصات الإلكترونية خصوصاً مسلسل لاكاسا دي بابيل رواجاً كبيراً بين المشاهدين المجبرين أن يلزموا منازلهم من ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي عدوى فيروس كورونا.

ومع عودته في الجزء الرابع، عادت من جديد شخصية أحبها المشاهدون محققة المباحث "إليسا سييرا"التي تؤدي دورها فالممثلة الإسبانية نجوى نمري، والتي تنحدر من أصول أردنية فقد ولدت لأب أردني يدعى كرم نمري.

وقد نالت لقب الممثلة الأكثر استفزازًا وجمالًا لدى الجمهور لبراعتها في أداء دورها.

ويضم المسلسل أيضاً نجماً من أصول لبنانية يؤدي شخصية "بوغوتا"، الذي ظهرت لأول مرة في الموسم الثالث وهو الممثل الإسباني ​هوفيك كيوشكيريان​ الذي ينحدر من أصول لبنانية أرمنية.

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