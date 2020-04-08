ريهانا مثيرة بالملابس الداخلية وتتصدر غلاف مجلة فوغ-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ​ريهانا​ ليست مغنية أميركية مشهورة ومحبوبة فقط، بل هي امرأة أعمال ناجحة أيضاً.

وستظهر ريهانا على غلاف مجلة فوغ البريطانية في عدد شهر أيار المقبل والتي أجرت معها مقابلة تحدثت فيها عن إطلاقها مجموعة خاصة بالعناية بالبشرة وقالت :"إما أنها ستنجح أو لن تنجح لا يوجد مكان للاختباء"، وفق ما أوردت ​صحيفة ذا صن البريطانية​.

وكانت ريهانا أطلقت ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها في عام 2017 بقيمة 400 مليون جنيه استرليني وكذلك خط ملابس داخلية خاص بها، واستعرضت ريهانا في عدة صور ملابس داخلية من مجموعتها وبدت غاية في الإثارة.

وكانت ريهانا تبرعت بمبلغ 4 مليون جنيه استرليني لمحاربة فيروس كورونا، كما احتفلت المغنية بعيد ميلادها بأسلوب صاخب في فبراير حيث كانت مع عائلتها وأصدقائها في المكسيك. وفقًا للتقارير ، واستمتعتبعشاء على ضوء الشموع مع الأصدقاء قبل أن تقوم فرقة mariachi بتسلية ضيوفها واحتساء التكيلا.(ترجمة الفن)

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