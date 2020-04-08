عامر علي: الحجر الصحي صعب على العازبين.. وأشتاق إلى هذه التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بتميزه واختلافه عن الجميع اعتدنا على إطلالاته الهادئة والمدروسة، فهو دائماً ما يخاطب جمهوره بأسلوبه الراقي بعيداً عن التكلف أو التصنع. وبهذه العفوية أطلّ الفنان عامر علي بلقاء مع "فوشيا" عبّر خلاله عن تأقلمه مع فترة الحجر المنزلي التي فرضت على الجميع.

وقال علي: "الحجر ليس بالموضوع السهل وبنفس الوقت ليس بالصعب، صحيح أنا عادةً ما أفضل البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى، إنما بنفس الوقت أنا شخص يحب الناس والجمعات وفقدان خيار الخروج من المنزل هو أمر صعب".

وأضاف: "الكورونا لا ترعبني بل تجعلني شديد الحذر والحيطة، لا أخاف على نفسي إنما خوفي على أهلي وأصدقائي وكل من أحب، وأكثر ما اشتقت له خلال هذه الفترة هو أن أحضن أولاد إخوتي وكل الناس الغالية على قلبي بطريقة حميمية، كذلك أفتقد التجوال في السيارة مساء مع سماع أغنياتي المفضلة".

وكونه لم يدخل القفص الذهبي لغاية اليوم، فقد نوه عامر إلى أن الشخص العازب يعاني في فترة الحجر أكثر من المتزوج وقال: "المتزوجون يمكن أن يستمتعوا بوقتهم سويةً حتى من خلال الخلافات والمشاكل أما العازب فالحالة أصعب بالنسبة له، عموماً الحالة نسبية وتختلف من شخص لآخر".

Advertisements

وتفادياً للملل والوحدة، اختار عامر علي أن يمضي فترة الحجر المنزلي مع الفنان محمد خير الجراح، كونه شخصا كوميديا وبنفس الوقت مثقف وسلس، وكذلك مع الفنانة صفاء سلطان التي تشعره بدفء العائلة وحنيتها والفنان أندريه اسكاف الذي دائماً ما يقضي معه وقتا ممتعا في الأيام العادية.

دراما رمضان 2020

من جانب آخر وعلى صعيد إطلالاته في دراما رمضان المقبل؛ يظهر عامر علي في موسم 2020 من خلال الجزء الثاني من "الحرملك" الذي قام بتصويره على أجزاء خلال عامي 2019 و2020 بين لبنان والإمارت وهو جاهز للعرض بعدما انتهى فريق العمل من التصوير قبل أزمة الكورونا.

وفي وقت سابق كان عامر قد انتهى من تصوير العمل الدرامي "نبض" الذي تمنى أن يعرض في الشهر الكريم المقبل وأن ينال إعجاب المتابعين.