رانيا سلوان: انتظر نتيجة فحص كورونا.. وهذا مصير "عروس بيروت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تركت الممثلة اللبنانية رانيا سلوان بصمة مميزة على الساحة الفنية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، إلا أن مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت" سلط الضوء أكثر على موهبتها وذلك من خلال إسناد دور محوري لها في عمل لاقى الكثير من النجاح والرواج.

وقالت رانيا سلوان، في حديث صحافي ، إنها جسدت شخصية جميلة وخفيفة الظل وتشبهها إلى حد كبير، مؤكدة أنها لطالما تمنت تجسيد شخصية مركبة كشخصية "داليا" التي تظهر تارة مكتئبة وتملك روحاً جميلة، وأخرى تراها حنونة وعفوية.

وتألقت سلوان بشخصية "داليا"، تلك المرأة التي حملت على كاهلها العديد من المسؤوليات بعد وفاة شقيقتها وزوجها وتركهما لطفلة صغيرة، وهذا ما جعلها تلزم المنزل وتعمد إلى مشاهدة المسلسلات بعيدًا عن الحياة الاجتماعية.

واللافت، انه منذ بداية العمل والممثلة رانيا سلوان تعرب عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل "عروس بيروت"، مؤكدة أنه يحق لها بعد 17 عامًا من العمل في مجال التمثيل أن تعطي فرصة مميزة تسلط خلالها الضوء على كفاءاتها التمثيلية، فتثبت للجميع أنها تستطيع بحد تعبيرها "تشيل مسلسل".

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وتابعت رانيا سلون مسيرتها الفنية بثبات ونجاح وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل " سر"، الذي أنتجته شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" لصاحبيها سامح مجدي ونهلة زيدان، وبطولة كوكبة من النجوم اللبنانيين والسوريين أبرزهم: بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، فادي إبراهيم وغيرهم.

وعادت الممثلة أمس الثلاثاء إلى لبنان برفقة الممثلين اللبنانيين الذين يشاركون في تصوير مسلسل "عيون بيروت" في تركيا، بعد أن توقف التصوير منذ 3 أسابيع نتيجة فيروس كورونا الذي ألم بالعديد من الدول وأدى إلى احتجاز الفنانين في تركيا نتيجة توقف حركة الطيران بعد إعلان حالة التعبئة وحظر التجول. إلا أنهم استطاعوا العودة إلى أرض لبنان بعد تسيير رحلة خاصة لإجلاء عدد من اللبنانيين العالقين في تركيا.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله الممثلة والإعلامية رانيا سلوان كيفية عودتها إلى أرض لبنان وغيرها من الأمور المتعلقة بالحجز المنزلي.