تراند اليوم : فيديو| انهيار إعلامية مصري في البكاء على الهواء



أجهشت الإعلامية بسمة وهبة في البكاء في حلقة الأمس من برنامج "كل يوم" على قناة (ON)، أثناء استضافتها المبتهل الديني محمود هلال.

وفي ختام الحلقة التي تحدث خلالها هلال عن فضل ليلة النصف من شعبان، والفرق بين الإنشاد والغناء الديني، طلبت "بسمة" منه أن يختتم الحلقة بالتضرع إلى الله بالدعاء في ليلة النصف من شعبان، ليرفع عنا البلاء والوباء.

وما إن بدأ "هلال" في الدعاء، حتى أجهشت "بسمة" في البكاء تأثرًا بدعائه.

يشار إلى أن بداية ظهور "بسمة وهبة" كان عبر قناة "اقرأ"، حيث كانت في ذلك الوقت محجبة، قبل أن تعتزل لفترة، وعادت مرة أخرى ولكن دون حجاب.