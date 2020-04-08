بالفيديو - فيفي عبده تحفّز على الالتزام بالحجر المنزلي برقصة عراقية

ميرنا وليد - بيروت - تلتزم الممثلة المصرية ​فيفي عبده​ بالحجر المنزلي وتتابع التواصل مع محبيها عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي وتحفيزهم على الإلتزام بالحجر المنزلي لحمايتهم من ​فيروس كورونا​.

وقدمت فيفي عبدو وصلة رقص جديدة على أنغام إحدى الأغنيات العراقية لتسلية متابعيها.

وعلقت فيفي على فيديو قائلة:"الرقصة دي من صالون فيفي عبده على أغنيه عراقيه للمطربه اسراء الأصيل (عروسه) أحب العراق وبحبكم اوي خمسي مواااه".

يذكر أن فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني السابق لعام 2019 من خلال مسلسل "​مملكة الغجر​" وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز ‏حشاد.

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