وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله!!-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وصية غريبة طلبتها الممثلة والمغنية الأمريكية ​ريتا ويلسون​ من زوجها الممثل الأميركي ​توم هانكس​ وذلك في حال توفيت قبله، وهذه الوصية تتألف من أمرين.

وقالت ويلسون بعد أن حلت ضيفة على برنامج "كيلي كلاركسون شو" الذي يُذاع عبر شبكة NBC وتستضيفه المغنية كيلي كلاركسون يوم أمس الثلاثاء، أن جلسة جدية للغاية كانت قد جمعتها بزوجها هانكس، 63 عاما، وذلك إبان صراعها ضد مرض سرطان الثدي الذي كانت قد أصيبت به قبل خمس سنوات.

وخلال هذه الجلسة أشارت ويلسون إلى أن الحديث إنصبّ على الحديث في طريقة وداعها، وقالت:"قلت انظر، إذا حدث شيء وتوفيت قبلك، فأريدك فقط أن تعرف أن هناك شيئين أرغب أن تقوم بهما، أحدهما أن تحزن بشكل قوي ودائم ولفترة طويلة". قالت الفنانة ذلك بينما غلب الضحك على الجمهور داخل الاستوديو.

وتابعت: "الشيء الثاني الذي أريده منك عند وفاتي، هو إقامة احتفال غير عادي، يروي عنه الناس القصص، احتفال به الكثير من الغناء والرقص".

يشار إلى أن ويلسون وهانكس كانا شفيا مؤخراً من فيروس كورونا، وذلك بعد أن أصيبا به خلال الفترة الماضية وقضيا لفترة الحجر الصحي.