خاص الفن- هل تم تأجيل كل مسلسلات "الصبّاح" لرمضان 2020 ؟

ميرنا وليد - بيروت - تردد بالأيام الماضية خبر غياب مسلسل الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ والممثل ​قصي خولي​ 2020 عن شهر رمضان المقبل بسبب الوضع الذي نعيشه حاليا ، وفيما أكدت بعض المصادر غياب العمل الا ان الشركة المنتجة للعمل (الصباح) لم تعلن عن قرارها النهائي بعد وحسب ما علمنا من مصادرنا أن صادق الصباح لم يحسم أمره بالنسبة لكل أعماله التي من المفترض أن تعرض خلال الشهر الفضيل ولن يتمكن من حسم الأمر قبل الأسبوع المقبل فلذلك يلتزم الصمت في الوقت الحالي.

وفيما تؤكد معلومات اخرى انه من المستحيل ان ينهي فريق العمل التصوير قبل بدء الشهر الفضيل يبقى عنصر المفاجأة وارد من قبل شركة الصباح في الأيام المقبلة.