بالصور- خالد سليم في جلسة تصوير "كن صبورا"

ميرنا وليد - بيروت - خضع الفنان المصري ​خالد سليم​ لجلسة تصوير جديدة، وظهر فيها مرتديا قميصا أزرق وعلّق عليها "كن صبورا".

ونشر سليم الصور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليها قائلة: "في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى الاسترخاء وتذكر نفسك أنك تفعل كل ما بوسعك، وكل شيء سيصبح على ما يرام، كن صبورا".

وقدّم خالد سليم مجموعة من التمارين الرياضية لمتابعيه، لتأديتها في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر سليم، فيديو لتأدية التمارين في المنزل، عبر حسابها الخاص قائلاً: "‎لو متعود تتمرن كل يوم وزعلان إن الچيم قفل، قررت أشاركوا تمارين سهلة وبسيطة تقدروا تعملوها فى البيت بأقل الإمكانيات"، مضيفا: "دى المجموعة الأولى شوفوها في الفيديو وهستني مشاركتوا وانتوا فى البيت بنفس التمرينه".

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