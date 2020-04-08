تعرفوا على نجوم عرفوا الشهرة بعد سن الـ50.. من هم؟

ميرنا وليد - بيروت - يحاول العديد من الفنانين إيجاد فرصتهم في مجال الفن والوصول الى الشهرة في شبابه بعضهم لم يحالفه الحظ إلا في الكبر، بأدوار تتطلب شخصية كبيرة في السن إليكم 5 فنانين اشتهروا بعد الخمسين.

الكوميدي بيومي فؤاد، لم يحقق شهرته في عالم الفن إلا في سن متأخرة، هو من مواليد القاهرة عام 1965، بدأ العمل في السينما عام 2009، من خلال فيلم "احكي يا شهرزاد"، ولم تزداد شهرته إلا بعد المشاركة في مسلسل "الكبير قوي" بأجزائه الأربعة.

الفنان ​حسن حسني​ من أشهر الفنانين الذين نالوا شهرتهم في سن السبعين ولا يزال يشارك في العديد من الأعمال السينمائية، كما أن اسمه ارتبط بمعظم نجوم السينما.

الفنان ​لطفي لبيب​، بدأ مسيرته الفنية متأخرا رغم تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربع سنوات، تسبب في تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية "المغنية الصلعاء" وبعدها مسرحية "الرهائن".

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​أحمد خليل​، لم يعرفه الجمهور، وهو شاب، حيث إنه لم يحقق الانتشار إلا في سن متأخرة من العمر، حيث اشتهر من خلال مسلسلي "هوانم جاردن سيتي" و"حديث الصباح والمساء".

الفنان الراحل ​يوسف داوود​ من الفنانين الذين حققوا الشهرة بعد سن الخمسين، حيث صنع نجوميته على مدى السنوات القليلة قبل وفاته.