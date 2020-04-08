حقيقة خطوبة ناصيف زيتون و هيا مرعشلى

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2020 10:54 صباحاً - تداولت الفتره الأخيره علي مواقع السوشيال ميديا كثير من الأخبار حول خطوبة الفنان السوري “ناصيف زيتون”على الفنانة السورية “هيا مرعشلي” ولكن البعض شكك، حيث أنه لم يؤكد أو ينفي أيًا من الطرفين هذا الخبر.
ولكن في اتصال هاتفي مع أحد المواقع الأخباريه نفت مرعشلي هذا الخبر،مؤكدة على عدم صحته واشارت بأنه غير دقيق ولا يوجد أبداً شيء من هذا القبيل.
والجدير بالذكر غياب مرعشلي عن السباق الرمضانى2020، وذلك بعد أن اعتذرت عن المشاركه في عملين دراميين لأسباب مختلفه؛ وهما مسلسل “شارع شيكاغو” مع المخرج محمد عبد العزيز، ومسلسل “ومن الحب” مع المخرج باسم السلكا.
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