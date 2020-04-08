مصنع “لامبورغيني” يتحوّل إلى إنتاج الكمامات لمواجهة كورونا

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متابعة بتجـــــــــرد: في مبادرة إنسانيّة فريدة من نوعها، حوّلت شركة لامبورغيني للسيّارات الرياضية الفاخرة بعض أقسام من مصانعها في إيطاليا، إلى مصانع خاصّة بإنتاج الكمامات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بالتّعاون مع جامعة بولونيا.
وفي التّفاصيل، فسيشرف قسم العلوم الطبية والجراحية في الجامعة على اختبار صحة هذه الأجهزة الطبية التي تنتجها لامبورغيني، قبل تسليمها إلى مستشفى Sant’Orsola-Malpighi. وأشارت الشركة إلى أن لديها القدرة يومياً على إنتاج ألف قناع في القسم الذي ينتج التصميمات الداخلية لسيارات لامبورغيني و200 واق زجاجي للوجه بواسطة تقنيّة طباعة ثلاثية الأبعاد.
ومن جهته، قال ستيفانو دومينيكالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Automobili Lamborghini: “في حالة الطوارى هذه، نشعر بضرورة تقديم مساهمة ملموسة لبلدنا. فقرّرنا إذاً دعم مستشفى Sant’Orsola-Malpighi وهي مؤسسة تجمعنا بها علاقة وثيقة منذ سنوات. وسننتصر في هذه المعركة معاً لتخطّي هذا الوباء”.
ونشرت شركة لامبورغيني عبر موقعها مجموعة من الصور، للعاملين بقسم التصميمات، خلال أعمالهم على ماكينات الخياطة وآلة الطباعة الثلاثية الأبعاد لصناعة الكمامات الواقية.
ويُشار إلى أنّه كعلامة على الوحدة والدعم للبلاد بأكملها التي تواجه فيروس كورونا، تضيء شركة لامبورغيني كل مساء مبنى المقر التاريخي في Sant’Agata Bolognese بألوان العلم الإيطالي.
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