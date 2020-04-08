إلغاء عرض الشعلة الأولمبية في فوكوشيما بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء عرض الشعلة الأولمبية في فوكوشيما حتى نهاية شهر نيسان الجاري بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وسُلمت الشعلة الأسبوع الماضي في حفل هادئ في قرية التدريب الوطنية في فوكوشيما التي كانت ستكون مركزا لانطلاق مسيرة الشعلة، وكان من المفترض استمرار عرضها لنهاية الشهر لتوضيح صمود القرية التي كانت رمزا لإعادة إعمار اليابان بعد زلزال وتسونامي 2011.

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