والدة دنيا بطمة تعلّق للمرة الأولى على حبس شقيقتها

متابعة بتجــــــــرد: نشرت ليلى الأتاسي، والدة الفنانة دنيا بطمة، على حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة لابنتها ابتسام وهي تبكي مع التعليق: “ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي ملائكته في السماء إقضوا حاجة عبدي”.

وأعربت عن تعاطفها معها وتمنيها أن تخرج من سجنها في وقت قريب وكتبت: “الله ياخذ الحق في كل من ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك”. وأضافت: “دعواتي ودعوات كل من يحبك معك (إن مع العسر يسرا) فوضت أمري الى الله عز وجل”.

ويشار إلى أنها المرة الأولى التي تعبر فيها عن موقفها بطريقة مباشرة حيث نشرت قبل ذلك على الحساب نفسه رسائل غير مباشرة أشارت من خلالها إلى أن ابنتها سجنت ظلماً.

وكانت دنيا قد عبرت في وقت سابق عن دعمها الكبير لشقيقتها ابتسام التي تقبع في السجن في انتظار متابعة التحقيق معها على خلفية اتهامها بالضلوع في قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة للأخيرة مع التعليق باللغة الانكليزية “نحبك يا جميلتي”. ويذكر أنه تم وقف المحاكمات في القضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تم أخذها لهذا السبب.