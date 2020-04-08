هاني العمري في رسالة أمل في زمن الكورونا

في ظلّ الأزمة الصحيّة الراهنة التي تواجه اللبنانيين وتحثّهم على البقاء في منازلهم وتقديراً منها على إلتزام الشعب اللبناني بالحجر المنزلي، أطلقت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني كليب مصوّر فيه رسالة أمل وشكر بالتعاون مع الفنان هاني العمري.

ووضع العمري صوته على هذا العمل ليوجّه رسالة شكر وتقدير للخمس ملايين لبناني. يؤكّد فيها أننا سننتصر جميعاً على وباء كورونا.

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وبدأ العمري رسالته : من زمان كنّا نسمع إنو العمر بيخلص والشغل ما بيخلص / هالمرّة خلص الشغل بس العمر ما رح يخلص هيدي مش أول عاصفة مظلمة بتمرق على لبنان / تذكروا منيح إنو ما بعد الظلمة إلا نور /وما بعد الضيق إلا فرج /وما بعد الحجر .. إلا الحريّة.

هاني ختم هذه الرسالة قائلاً : سوا رح ننتصر على وباء كورونا قريباً /خمس مليون شكر من القلب لكل مواطن لبناني ملتزم الحجر

الجدير ذكره أن الفنان هاني العمري أطلق مؤخراً كليب “مين اللي عندي أغلى” بمناسبة عيد الأم من إنتاج “مدانات ميديا برودشكن”.