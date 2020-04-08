شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة Animaniacs تعود من الجديد فى سبتمبر المقبل على Hulu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros.، عودة سلسلة Animaniacs للرسوم المتحركة أخيراً، حيث أعلن عن عودتها فى شهر يناير من عام 2018، كانت أعلنت شبكة Hulu أن Yakko و Wakko و Dot والعديد من النجوم المشاركين سيعودون لموسمين جديدين، على أن تصل أول حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة يوم 14 سبتمبر من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".

طرحت أخر حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة، منذ حوالى عقدين، لذلك يشعر الكثير بالفضول، لمعرفة كيف سيظهر مسلسل الرسوم المتحركة، خاصة أن السلسلة التى طرحت منها 5 مواسم، لاقت نجاحا كبيرا فى تسعينات القرن الماضى.

ومن أهم مميزات العمل المعاد إنتاجة هى عودة طاقم التمثيل الصوتى بالكامل، حيث أكد روب بولسن (الذي يلعب "ياكو") في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أن جيس هارنيل وتريس ماكنيل سيعودان إلى واكو ودوت على التوالي، وكشف أيضًا أن موريس لاماركي سينضم إليهه في إعادة شخصيات بينكي وذا برين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".

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كما أعلنت شركة Warner Bros عن طرح فيلمها الجديد Space Jam 2، فى صيف عام 2021، ولم تأكد على موعد الطرح بعد، وأكدت على ذلك بالرغم مما يواجهه العالم هذه الإيام بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف تصوير كل الأعمال التى يتم تصويرها حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb".

وكان تعاقد لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس" على بداية تصوير فيلم Sapce Jam 2، وهو الجزء الثانى لفيلم Space Jam 1 الذى حاز على إعجاب العالم بأكمله وليس الصغار فقط بالرغم من أن جزءا كبيرا منه كرتون وذلك فى عام 2018.

وصرح جيمس أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".