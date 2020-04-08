أمل بوشوشة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “ليا”، والتي أتمت عامها الثالث.

الفنانة الجائرية نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحتضن ابنتها، وأمهما تورتة الحفل، والتي تحمل صور لأميرات ديزني، ومجسم لرقم “3”.

أمل وجهت تهنئة خاصة لابنته، بقولها: “اليوم هو يوم عيد ميلادك يا عيدي.. مثل هذا اليوم وقبل ثلاث سنوات ابصرت انت النور و ابصرت انا الحياة”.

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الفنانة الجزائرية أضافت: “ومنذ ذلك اليوم أصبح كل يوم وانت في حياتي عيدي.. كل عام وانت روحي وعمري كل عام وانت بخير”.

وكانت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة قد فاجأت الجميع مؤخرا، وأظهرت ابنتها لأول مرة، حيث سجلت حلقة خاصة من برنامج «غداً أجمل» مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، واحتفالاً بعيد الأم، أهدت أمل جمهورها الظهور العلني الأول لابنتها، وهي المفاجأة التي اسعدت جمهور الفنانة، كما جهزت أسرة البرنامج مفاجأة لأمل، بإحضار والدتها إلى الأستوديو لتحتفل الجدة وابنتها وحفيدتها بعيد الأم.

يُذكر أن أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017.

ومن ناحية أخرى، عُرض لأمل مؤخراً مسلسلها الجديد «دولار» عبر شبكة Netflix، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.