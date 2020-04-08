يسرا: عشت أيام صعبة مع السرطان.. وهذ آخر وصية لوالدتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية يسرا، عن عدد من تفاصيل حياتها الفنية والشخصية وأصعب اللحظات التي تعرضت لها في حياتها.

يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج “دبي كروز”، مع الفنانة ميساء مغربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “إنني عشت مرحلة صعبة في حياتي وهى فترة شبح المرض بسرطان في الدم، وقررت في هذه الفترة أن أعزل نفسي تماما ولا أتحدث مع أحد عن مرضى وكنت أحرص على عدم معرفة والدتي حتى تبين من التحليل الطبية أن النتائج سلبية”.

وأضافت: “استفدت من هذه التجربة كثيرا وكنت خائفة جدا على والدتي وحاليا أخاف على زوجي من أن يتعرض إلى أي سوء في حياتي

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ودخلت يسرا في حالة بكاء شديدة عندما تذكرت والدتها التي وافتها المنية منذ فترة قصيرة حيث كانت تعتبرها كل شيء في حياتها، وقالت يسرا عنها: “أمي كانت أهم شيء في حياتي وأتذكر آخر كلماتها لي “خلى بالك من نفسك” وشدت على يدي وكررت الجملة مرة أخرى، وكان ردي عليها أنا بخير وأتمنى أنك تكوني أيضا بخير فكان ردها بايمائة بوجهها فيما معناها خلاص قضى الأمر”.

كما تحدثت عن زوجها قائلة، إن علاقتها بزوجها رجل الأعمال خالد سليم نجل الراحل صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم، قائمة على الاحترام والتفاهم، وزوجها هو الوحيد الذي استطاع أن يتفهم طبيعة عملها وكان دائما داعمًا لها.

وتابعت: “دائما يقول لي إنتي أحلى حاجه في حياتي وأنا كما أراه أجمل شيء في حياتي وربنا ميحرمنيش منه”.

يذكر أن يسرا تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل “دهب عيرة”، والذي يشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وعبير صبري وإخراج سامح عبدالعزيز.